Cinema, nel 2021 in calo i film di registe donne: sono il 12%

Il 2021 segna un calo dei film diretti da registe donne nella classifica dei 100 top campioni di incassi nell'anno. A certificarlo è lo studio intitolato "Celluloid Ceiling" (soffitto di celluloide) e pubblicato per il 24esimo anno consecutivo dal San Diego State's Center for the Study of Women in Television and Film. Dopo i successi al box office e ai premi del 2019 e 2020, nell’anno appena passato i film di registe sono stati il 12%, contro il 16% dell'anno scorso. Una percentuale leggermente maggiore di donne registe è stata registrata allargando i film in esame ai 250 più redditizi del 2021: sono state il 17% contro il 18% del 2020. Lo studio, però, è deformato da un problema di fondo. I film di Jane Campion e di Maggie Gyllenhaal sono stati girati per Netflix che li ha fatti uscire per solo pochi giorni nelle sale e non ha diffuso i risultati del box office: non sono stati dunque inclusi nella top 100 dello studio. Lo stesso vale per altre importanti registe come Rebecca Hall (Passing) o Halle Berry (Bruised) che hanno fatto debuttare il loro lavoro direttamente in streaming.