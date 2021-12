West Side Story, la recensione del film di Steven Spielberg

“Colui che danza cammina sull’acqua e dentro una fiamma”. Sono versi del poeta spagnolo Garcia Lorca. L’esergo perfetto per introdurci nel mondo di W est Side Story . Il nuovo film di Steven Spielberg , nelle sale cinematografiche dal 23 dicembre, è la cronaca di un incontro/scontro tra opposti. Il regista americano trasforma il libretto di Arthur Laurents, le parole di Stephen Sondheim e le musiche di Leonard Bernstein in una potentissima e struggente storia d’amore e di morte ambientata nell’estate del 1956. Un’opera che aggiorna la pellicola del 1963, premiata con dieci Oscar, ma senza alterità l'integrità di quella che è viene considerata la più grande partitura musicale mai scritta per il teatro.

“Si tratta probabilmente del film più arduo della mia carriera”. Se a pronunciare queste parole è Steven Spielberg uno dei più importanti e influenti registi della storia del cinema, significa che questa versione di West Side Story datata 2021, è davvero una pellicola da non perdere. Al netto della perfezione delle coreografie, capaci di affascinare e abbacinare persino chi non ha mai visto un musical in vita sua, l’opera ha la forza del cinema classico della Hollywood dei tempi d’oro, impreziosita da uno sguardo fresco e originale. Insomma, antico e moderno si mescolano in questa sorta di Giulietta e Romeo in stile newyorchese. Una tragedia recitata e danzata sulle strade di due quartieri confinanti dell'Upper West Side, ovvero Lincoln Square e San Juan Hill.

West Side Story 2021, il cast del film

Il casting ha giocato un ruolo fondamentale per la riuscita del film. Gli Shark, da Maria ad Anita, da Bernardo a Chino, sono tutti attori e attrici di origine latinoamericane. Per quanto concerne i Jets, Spielberg ha scelto Ansel Elgort Il cardellino, Baby Driver – Il genio della fuga (grazie a cui ha ottenuto una candidatura al Golden Globe® come miglior attore) e Colpa delle stelle) per il ruolo di Tony e Mike Faist per quello di Riff. Al di là dell’indubbio talento per la danza, le attrici e gli attori di West Side Stori hanno i volti e le Physique du rôle per essere i protagonisti di questa vicenda in cui si intrecciano feroci rivalità e giovani amori. E la genialità del regista americano la si riscontra nell’idea vincente di sostituire il personaggio del droghiere con la sua vedova, Valentina una premurosa donna portoricana interpretata dalla veterana Rita Moreno che figura anche in qualità di produttrice esecutiva. Per la parte di “Anybodys, il maschiaccio che si aggrega continuamente ai Jets con la speranza di venire accettato da gruppo, è stata scelto l’attore non binario Iris Menas.

E l’altra grande protagonista del film è la città di New York. Non a caso Spielberg ha scelto di girare il più possibile tra le strade della Grande Mela. Un'altra scelta virtuosa che conferisce all’opera un realismo perfettamente in sintonia con la partitura musicale.