Omicidio a Easttown, 10 cose da sapere sulla serie tv con Kate Winslet

Mercoledì 9 giugno alle 21.15 su Sky Atlantic (disponibile anche on demand e in streaming su NOW) debutta 'Omicidio a Easttown - Mare of Easttown', la miniserie targata HBO con una sensazionale Kate Winslet. Ecco alcune curiosità

Dopo l'ottima 'Mildred Pierce', l'adattamento targato HBO del 2011 dell'omonimo romanzo del 1941 di James M. Cain, Kate Winslet torna in tv da protagonista indiscussa. Stavolta veste i panni di Mare Sheehan, una detective di provincia con una difficile situazione familiare che si ritrova a investigare sul brutale omicidio di un'adolescente del posto. L'appuntamento con 'Omicidio a Easttown - Mare of Easttown' (creata e scritta da Brad Ingelsby, regia di Craig Zobel) è per mercoledì 9 giugno alle 21.15 su Sky Atlantic (disponibile anche on demand e in streaming su NOW).

Omicidio a Easttown, 10 curiosità sulla serie tv approfondimento Omicidio a Easttown, il cast della serie tv con Kate Winslet. FOTO Safety first: le riprese della miniserie hanno avuto inizio nel 2020, ma sono state interrotte - per il motivo che ormai TUTTI conosciamo - a marzo. La pausa è stata lunga: il cast e la crew sono tornati sul set solo a settembre dello scorso anno. Ovviamente da parte di tutti c'è stata grandissima attenzione, e Craig Zobel, il regista, ha dichiarato che ora dell'ultimo ciak sono stati fatti quasi diecimila tamponi!

approfondimento Omicidio a Easttown, il cast: Kate Winslet è Mare Sheehan. FOTO Tra finzione e realtà: la cittadina di Easttown esiste per davvero, e si trova nella Chester County, in Pennsylvania. A differenza della Easttown della serie, però, pare sia un posto così tranquillo che la stazione di polizia sia dotata solamente di due celle di detenzione temporanea...e che una delle due sia utilizzata come ripostiglio! Fun fact: nella vera Easttown non c'è un sindaco, bensì un board of supervisors presieduto da un tale Marc Heppe. In compenso sembra ci siano parecchie giumente (Mare, il nome abbreviato della protagonista, in italiano è traducibile per l'appunto col termine giumenta), in quanto l'area è famosa per il Devon Horse Show, uno spettacolo ippico annuale che si tiene dalla fine di maggio ai primi di giugno a Devon dal 1896.

approfondimento Omicidio a Easttown, il cast: Guy Pearce è Richard Ryan. FOTO Galeotta fu HBO: per Omicidio a Easttown - Mare of Easttown, Kate Winslet e Guy Pearce si sono ritrovati a condividere il set, come accaduto dieci anni fa, quando lavorarono insieme nella miniserie Mildred Pierce. Winslet allora interpretava l'intraprendente ed emancipata protagonista, Mildred Pierce per l'appunto, mentre Pearce interpretava il suo "love interest," Monty Beragon. Un decennio dopo, i due hanno rispolverato questa liason...assolutamente e solamente professionale, è bene precisarlo!

approfondimento Omicidio a Easttown, il cast: Jean Smart è Helen. FOTO Non solo attrice: per la prima volta Kate Winslet compare non solo come interprete, ma anche come executive producer. Leggenda vuole (in realtà l'ha detto lei stessa) che, quando ricevette lo script, rimase così colpita da stare sveglia tutta la notte a leggerlo e che ci abbia messo solo due giorni a dire "Sì, voglio essere Mare Sheehan!!" Per calarsi al meglio nella parte, per circa un mese Winslet ha vissuto nella zona in cui è ambientata la serie, cioè dalle parti di Coatesville, Aston, e Drexel Hill. Che dedizione!

approfondimento I film e le serie tv con Kate Winslet da non perdere. FOTO Un doveroso bis: come già scritto sopra, sono passati 10 anni da quando abbiamo visto Kate Winslet in Mildred Pierce. In generale, però, sono passati 10 anni da quando l'abbiamo vista sul piccolo schermo in una serie tv: tutti a ringraziare Brad Ingelsby, SUBITO!

approfondimento Omicidio a Easttown, il cast: Evan Peters è Colin Zabel. FOTO Evan "American Horror Story" Peters (che in Omicidio a Easttown interpreta il detective Colin Zabel) durante le riprese stava lavorando anche sul set di WandaVision, facendo la spola tra Atlanta e Philadelphia. Un discreto tour de force, non c'è che dire, però ne è valsa la pena, considerando quanto siano andati bene negli USA (e non solo) entrambi i titoli.

approfondimento Omicidio a Easttown, il cast: Sosie Bacon è Carrie. FOTO In Omicidio a Easttown, Kate Winslet per la prima volta si è trovata a impugnare una pistola. Ecco cos'ha dichiarato in merito la star di Hollywood, e la cosa non deve stupire, considerando che...beh, 'merica: "You know, what was even more shocking than the fact that I'd never held a gun was how shocked everyone was that I'd never held a gun!" (Sai, la cosa più scioccante non è stato il fatto che non avessi mai impugnato una pistola, ma quanto tutti fossero scioccati che non l'avessi mai fatto!)

approfondimento Omicidio a Easttown, il cast: David Denman è Frank Sheehan. FOTO Uno dei membri del cast purtroppo è deceduto mentre le riprese erano sospese. Si tratta di Phyllis Somerville, un volto assai noto agli amanti della serialità statunitense, che negli ultimi dieci anni l'hanno apprezzata in numerose produzioni, tra cui The Big C, The Blacklist, Daredevil, Outsiders, Castle Rock, giusto per fare alcuni titoli. Nella miniserie, la sua ultima interpretazione, Somerville è Betty Carroll, un'anziana cittadina di Easttown che chiede aiuto a Mare perché è convinta che ci sia un pervertito che la osserva dalla finestra di notte. Ovviamente non si tratta propriamente di quello...ma non vi diciamo altro!

approfondimento Omicidio a Easttown, il cast: Julianne Nicholson è Lori Ross. FOTO In Omicidio a Easttown, la chioma di Mare è sempre piuttosto "selvaggia," ma d'altronde con un nipotino di 4 anni a cui badare, una figlia adolescente, un ex marito che sta per risposarsi, un recente lutto in famiglia, una ragazza scomparsa da un anno e un'altra trovata morta ammazzata sulle rive di un fiume, chi diavolo ha tempo per la messa in piega?? Scherzi a parte, il look un po' rustico non solo della protagonsita ma di tutti i personaggi è una chiara scelta stilistica. Ma c'è di più: quelli che vedrete non sono i veri capelli di Kate Winslet, bensì una parrucca che, ammettiamolo, ha fregato tutti, ma proprio tutti, fino alla scioccante rivelazione a opera della stessa attrice. Non l'avremmo mai detto, davvero!