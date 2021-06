Nel cast principale di 'Omicidio a Easttown - Mare of Easttown' al fianco di Kate Winslet troviamo anche l'ottima Julianne Nicholson, un volto assai noto agli amanti della serialità televisiva statunitense. L'appuntamento è per mercoledì 9 giugno alle 21.15 su Sky Atlantic (anche on demand e in streaming su NOW)