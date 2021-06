11/19

Per Kate Winslet il 2008 è davvero un'ottima annata: prima è in The Reader - A voce alta, in cui un giovane ha una relazione con una donna più anziana, per poi scoprire che anni dopo è processata per i crimini commessi come carceriera in un campo di concentramento nazista. La pellicola vale all'attrice la vittoria tanto agli Oscar che ai Golden Globe, rispettivamente come Miglior attrice protagonista e non protagonista ©01Distribution