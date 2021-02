Mare of Easttown, Kate Winslet e Guy Pearce nella serie HBO

Kate Winslet torna in un drama televisivo dopo un decennio. Il primo episodio andrà in onda il 18 aprile 2021

Se il Covid-19 ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ) ha posto un netto freno all’industria cinematografica, lo stesso non può dirsi per quella televisiva. Al di là dei primi ritardi dovuti all’organizzazione di set nel rispetto delle norme sanitarie, la produzione è ripresa al 100%. Svariati i titoli che i fan degli show sul piccolo schermo possono apprezzare. Molti sono in arrivo, tra serie particolarmente attese e potenziali sorprese.

approfondimento

Le migliori serie TV da vedere a febbraio

HBO ha rivelato la data d’uscita di “Mare of Easttown”, nuovo drama con protagonisti Kate Winslet e Guy Pearce. La premiere è fissata per il 18 aprile 2021. Un totale di sette episodi per uno show creato da Brad Ingelsby.

Non è di certo la prima volta di Kate Winslet in televisione, anche se l’attrice è principalmente nota per il suo lavoro al cinema. Poche le produzioni sul piccolo schermo alle quali abbia partecipato. L’ultima, che è anche la più celebre, fu “Mildred Pierce” nell’ormai lontano 2011. È trascorso un decennio da allora e, caso curioso, Winslet ritrova Guy Pearce anche in questa produzione, ordinata da HBO due anni fa. Il suo non era il primo nome in lista, considerando come la parte fosse stata assegnata a Ben Miles. L’attore ha però dovuto abbandonare il cast a causa di un conflitto di impegni.