Avatar 2, Kate Winslet in un’immagine del film

Così come nel primo capitolo, anche i seguenti mireranno a stupire il pubblico grazie al grande impatto visivo. Ciò non vuol dire togliere spazio a una trama coinvolgente ma, a conti fatti, i due aspetti hanno pari importanza. L’estetica non è secondaria alla storia, è parte del racconto stesso.

Il progetto “ Avatar ” di James Cameron è tra i più ambiziosi della storia del cinema. Milioni di dollari investiti per una serie di sequel che promettono di spingere sempre più in alto l’asticella della tecnica cinematografica.

Intervistata da “Hollywood Reporter”, l’attrice ha raccontato l’esperienza sul set di “Avatar 2”, sottolineando d’aver dovuto imparare a immergersi in apnea: “Posso dire che è stato semplicemente incredibile. Il tempo più lungo in cui ho trattenuto il respiro è stato di sette minuti e 14 secondi. Qualcosa di davvero folle”.

Nel secondo film della saga si scoprirà il mondo subacqueo, ricco e complesso, di Pandora. Ha fatto la sua conoscenza Kate Winslet , che ritrova James Cameron dopo ben 23 anni, ovvero il tempo trascorso dall’uscita in sala di “ Titanic ”. Tra i due vi è sempre una gigantesca massa d’acqua. Se nel dramma romantico è riuscita a salvarsi dall’annegamento grazie a una zattera, stavolta il regista l’ha letteralmente scaraventata in acqua.

L’attrice non ha voluto rivelare altro, sottolineando come il suo personaggio sarà acquatico. Probabilmente un membro dei Na’Vi cresciuto nelle profondità del mondo marino di Pandora. Dopo l’intervista, ecco arrivare una nuova foto in anteprima pubblicata dal produttore Jon Landau, principale fonte d’informazioni su “Avatar” per i fan in tutto il mondo.