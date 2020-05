Avatar 2, nuove foto dal set: riprese sott'acqua

Continua la produzione di “Avatar 2”, sequel della creatura di James Cameron, intorno alla quale il regista ha deciso di far ruotare la propria carriera, almeno per i prossimi anni. Il secondo film della saga giungerà al cinema nel dicembre del 2021, stando al programma originale. Ad oggi non sono stati annunciati ritardi dovuti al coronavirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - LA MAPPA).

Jon Landau, produttore di “Avatar 2”, aveva promesso ai fan svariate fotografie dal set. Dopo quella con protagonisti Sigourney Weaver e Joel David Moore, presenti nel primo capitolo, sono stati pubblicati altri due scatti.

Il nuovo post pubblicato mostra James Cameron impegnato in alcune riprese subacquee. Ciò conferma le voci che vorrebbero parte delle scene del nuovo film ambientate nell’oceano di Pandora, ricco di creature fantastiche. Un mondo tutto da scoprire.

Ecco il post di Landau che accompagna le foto: “Un paio di scatti del dietro le quinte con Jim che dirige gli attori prima che si immergano sott’acqua, per catturare le interpretazioni per una scena di ‘Avatar 2’”. Nelle foto si vede una sostanza bianca sulla superficie dell’acqua. Landau ha spiegato ai fan di cosa si tratta. Un dettaglio molto interessante, che rivela un aspetto noto a pochi. Sono palline bianche sfruttare per evitare che la luce esterna vada a inficiare le riprese sott’acqua. Una superficie non fissa, che consente un rapido ritorno a galla degli attori, qualora ne avessero bisogno.