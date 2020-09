Avatar 2, riprese finite: James Cameron parla del terzo film

Avatar, cosa sappiamo sui sequel

Riprese terminate dunque per quanto riguarda “Avatar”. James Cameron lo ha confermato durante una conversazione con Arnold Schwarzenegger in occasione del Vertice mondiale austriaco sulle “soluzioni verdi”.

La fine delle riprese del primo sequel, con conseguente inizio della fase di post-produzione, non è stata però l’unica notizia cinematografica fornita dal regista. Questi ha infatti annunciato come “Avatar 3” sia in fase molto avanzata: “Inizieremo a lavorare per concludere ‘Avatar 3’ nel giorno in cui consegneremo ‘Avatar 2’. Stiamo proseguendo le riprese del resto del live action in Nuova Zelanda. Ciò che manca è soltanto il 10% della pellicola, mentre il secondo capitolo è ormai completo al 100%. Siamo stati molto fortunati a scegliere la Nuova Zelanda come sito di produzione molti anni fa”.

Una scelta saggia, col senno di poi, considerando gli ampi spazi a disposizione e la bassa diffusione del coronavirus. I fan della saga possono dormire dunque sonni tranquilli. Nulla è stato interrotto e i lavori proseguono regolarmente, nonostante i rinvii annunciati per quanto concerne le date d’uscita.

Si prevede un grande fermento per l’arrivo al cinema di “Avatar 2”, che si farà attendere ancora per due anni, considerando il successo del primo film. Si tratta infatti della seconda pellicola più vista della storia del cinema, con 2,790, 439,092 dollari incassati. Un risultato clamoroso, che ha tenuto testa per anni, almeno fino all’arrivo in sala di “Avengers: Endgame”, che è riuscito ad agguantare la vetta della classifica per un soffio. Non è da escludere però che il secondo film possa dire la propria in tal senso, considerando la curiosità dei fan e il budget speso per realizzare la saga. Per il sogno di Cameron verrà investito circa un miliardo di dollari.