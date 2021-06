6/14 ©Getty

Jean Smart ha debuttato ufficialmente in tv nel 1979 (nel tv movie Before and After), e nel 1980 al cinema (nel film Hoodlums). Da lì in poi ha preso parte a tantissime produzioni televisive e cinematografice. Qualche titolo: Sweet Home Alabama, A Simple Favor, Designing Women, High Society, Frasier, Samantha Who?, 24, Fargo, Legion, Dirty John.