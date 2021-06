Omicidio a Easttown dove vedere la serie tv con Kate Winslet

Le giornate di Mare, che è una piccola celebrità locale grazie a un tiro da record durante una partita di basket del liceo un quarto di secolo prima, sono piene di rischieste di intervento al limite dell'assurdo - small town, small problems, verrebbe da dire - e discussioni casalinghe, specialmente con sua madre Helen, che è tornata a vivere con lei dopo il divorzio, con sua figlia Siobhan, che non vede l'ora di andare al college, e con l'ex marito Frank, che vive nella casa di fianco alla sua insieme alla sua futura moglie. Ma come mai questa vicinanza estrema nonostante la separazione? Semplice: con Mare, infatti, vive anche Drew, il suo nipotino quattrenne, il figlio del suo defunto figlio Kevin e di Carrie, una giovane ex drogata che nel frattempo si è disintossicata e che ora è intenzionata a chiedere la custodia del bambino.

approfondimento

Omicidio a Easttown, la serie tv con Kate Winslet su Sky dal 9 giugno

Una mattina, però, Mare si ritrova per le mani un caso decisamente delicato, l'omicidio di una giovanissima ragazza madre, Erin McMenamin, ritrovata senza vita presso un torrente in mezzo ai boschi che circondano la cittadina. Nel frattempo, è tormentata anche da un altro caso vecchio ormai più di un anno e mai risolto, la sparizione di Katie Bailey, la figlia di una sua ex compagna di scuola, Dawn. Per fortuna al suo fianco c'è Lori, l'amica di sempre, che è sposata con John, il cugino del padre di Erin, Kenny. A complicare ulteriormente le cose c'è poi l'arrivo a Easttown dell'affascinante Richard, un ex scrittore che ora insegna all'università, che sembra interessato a lei. E poi c'è il giovane collega della County Police, Colin Zabel, con cui è costretta a collaborare. Riuscirà Mare a scoprire cos'è successo a Erin e magari anche a ritrovare Katie? Ciò che è certo è che la comunità è spaccata, ed è sempre più scettica sulle sue capacità. Ma in un mondo così piccolo in cui tutti si conoscono non ci si può nascondere…o forse sì?