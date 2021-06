Omicidio a Easttown, il cast della serie tv con Kate Winslet. FOTO

A 10 anni da 'Mildred Pierce', Kate Winslet torna in tv da protagonista indiscussa. Stavolta veste i panni di Mare Sheehan, una detective di provincia con una difficile situazione familiare che si ritrova a investigare sul brutale omicidio di un'adolescente del posto. L'appuntamento con 'Omicidio a Easttown - Mare of Easttown' (creata e scritta da Brad Ingelsby, regia di Craig Zobel) è per mercoledì 9 giugno alle 21.15 su Sky Atlantic (disponibile anche on demand e in streaming su NOW)