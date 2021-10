tick, tick...BOOM!, pubblicato il trailer ufficiale del film Netflix

La toccante storia di Jonathan Larson, autore di “Rent”, sta per arrivare con un doppio appuntamento , al cinema e in streaming su Netflix, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick, a partire dal prossimo 19 novembre . Il trailer di “tick, tick...BOOM!”, disponibile in italiano, svela le immagini in anteprima del lungometraggio che promette di trascinare il pubblico in un'avventura emozionante.

Andrew Garfield diventa Jonathan Larson

approfondimento

Un regista acclamato, un cast composto da grandi nomi del musical, tutti vincitori e candidati a premi ultra prestigiosi, una storia travolgente, in grado di coinvolgere il pubblico in un vortice di emozioni. La musica, naturalmente, ad impreziosire il tutto.

Sono molto alte le aspettative per “tick, tick...BOOM!”, il lungometraggio che racconta le avventure del drammaturgo americano Jonathan Larson, morto a soli trentasei anni e passato alla storia per il musical “Rent” per il quale ha ottenuto un Premio Pulitzer e quattro Tony Awards, tutti dopo la sua scomparsa. “tick, tick...BOOM!” è un adattamento di quello che è stato un celebre musical autobiografico di Larson ambientato nella New York del 1990 e che racconta, appunto, la storia del compositore alle prese con la lunga gestazione di quello che spera diventerà un musical di successo. La trama è una riflessione profonda sul lavoro dell'autore, sulla fama, il tempo che passa e sull'agognato traguardo delle luci della ribalta, all'interno di un contesto storico e culturale significativo per più di una ragione. Agli inizi degli anni Novanta, la Grande Mela non è infatti solo un cantiere effervescente per i giovani artisti ma è anche la città simbolo della diffusione dell'epidemia di HIV che segnerà in maniera indelebile le sorti di un'epoca.

In questo momento va inquadrata la vicenda umana e professionale di Larson che rivive sullo schermo per opera di Andrew Garfield che lo interpreta quando, quasi trentenne, lavorava come cameriere in un diner di New York alla vigilia della presentazione di un'opera decisiva per la sua carriera e per il suo futuro.