King Richard, pubblicato il trailer della pellicola

Una storia emozionante per rivivere il percorso straordinario che ha formato due delle atlete più talentuose della storia dello sport contemporaneo: Venus e Serena Williams

Venus e Serena Williams hanno cambiato il destino dello sport scrivendo una pagina importante della storia del tennis ed imponendosi come modello per generazioni di atleti e di donne. Il nuovo film di Reinaldo Marcus Green “Una Famiglia Vincente - King Richard” ne ripercorre la strada verso il successo fin dall'infanzia sottolineando il ruolo fondamentale del padre delle ragazze nella loro vita, personale ed agonistica. Richard Williams, che dà il titolo al film, è interpretato da Will Smith.

L'emozionante storia di Serena e Venus Williams approfondimento Fast & Loose, Will Smith protagonista del nuovo film Netflix Basato sulla storia vera della famiglia Williams, “King Richard”, titolo originale della pellicola che racconta la storia delle origini del mito delle tenniste Serena e Venus Williams, si annuncia come uno dei titoli più importanti del prossimo anno: il trailer pubblicato in queste ore da Warner Bros Italia rivela infatti la data di arrivo nelle sale, il 13 gennaio 2022.

Le aspettative sono molto alte per questa pellicola di cui vediamo qualche minuto di anteprima. Centrale, per la formazione e la carriera di successo delle due atlete, la figura di Richard Williams, padre ma soprattutto preparatore e mental coach delle due sportive, nate per affrontare e vincere sfide memorabili. Richard Williams è stato un padre duro ma estremamente lungimirante, l'unico a vedere nettamente l'orizzonte brillante delle sue due figlie, destinate a trionfare sui palcoscenici sportivi a livello mondiale. Il ruolo è stato affidato a Will Smith, attore due volte candidato al premio Oscar, qui alle prese con una interpretazione che gli darà grande grande attenzione nella prossima stagione. Le giovani Saniya Sidney e Demi Singleton interpretano rispettivamente Venus e Serena Williams, mentre l'attrice Aunjanue Ellis interpreta la mamma delle ragazze. Il resto del cast è composto da altri volti familiari al pubblico del piccolo e del grande schermo.