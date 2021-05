L'attore, che ha sempre sfoggiato un fisico statuario, sembrerebbe non aver passato indenne il lockdown. Su Instagram si è mostrato con un paio di boxer e una felpa con zip aperta sul ventre, un ventre parecchio pronunciato. E ha corredato l'immagine con una didascalia in cui ammette di sentirsi fuori forma

Will Smith mostra la pancia: "Sono nella forma fisica peggiore della mia vita". L'attore, che ha sempre sfoggiato un fisico statuario, non ha passato indenne il lockdown. Su Instagram si è mostrato senza veli, con un paio di boxer e una felpa con zip aperta sul ventre, un ventre che sembrerebbe abbastanza pronunciato... Corredando l'immagine con una didascalia in cui ammette di essere davvero fuori forma. L'attore Will Smith ha pubblicato sul proprio profilo ufficiale di Instagram una foto in cui si mostra come mai l'abbiamo visto prima d'ora: non tanto perché semi-nudo quanto piuttosto perché con una silhouette diversa da quella a cui ci ha abituato nel corso della sua carriera... Nello scatto indossa soltanto un paio di boxer e una felpa con zip lasciata aperta sul ventre nudo. Un ventre che sembrerebbe molto più pronunciato rispetto al solito. Infatti l'attore ha corredato il post con le seguenti parole: "Devo essere sincero con tutti voi. Sono nella forma fisica peggiore della mia vita", ammettendo quindi a se stesso e agli altri di non sentirsi in forma.

Colpa del lockdown?



Will Smith ha sempre avuto una corporatura snella. Ha vantato inoltre un fisico statuario in diversi momenti della sua carriera, un po' per esigenze di copione, un po' per sua naturale conformazione fisica e un po' probabilmente per la voglia di tenersi in forma. Queste motivazioni sono però decadute negli ultimi mesi, a giudicare dalla nuova body shape di Smith.



Forse l'attore ha risentito dei periodi di lockdown causati dalla pandemia, come del resto hanno fatto in tanti, mettendo su un po' di chili in quarantena.