Fast & Loose, Will Smith protagonista del nuovo film Netflix

Un uomo dalla doppia identità

approfondimento

Un uomo si sveglia a Tijuana senza memoria. Nella difficile strada che lo porta a risalire all'indietro i percorsi indefiniti della sua mente piena di zone d'ombra, scopre di aver condotto un'esistenza al limite, divisa tra due vite parallele e apparentemente inconciliabili: da un lato, capo di un'organizzazione criminale, dall'altro, agente della CIA sotto copertura. Bene e male, si scontrano nella nuova realtà del protagonista, chiamato a indossare nuovamente i panni della sua vita precedente e pronto per un difficile sforzo che lo condurrà a capire quale delle due identità sia quella vera. Un protagonista affascinante quello di “Fast & Loose” che avrà il volto di Will Smith, protagonista di questa storia avvincente che, a quanto si apprende dagli ultimi aggiornamenti, sarà disponibile prossimamente per il piccolo schermo, on demand, su Netflix, e visibile anche via Sky Q e NOW. Non c'è ancora una data per la messa in onda di questo titolo che doveva essere distribuito in sala e che invece è finito nella lista delle opere che durante l'ormai lungo periodo di pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) hanno dovuto trovare un canale alternativo di distribuzione.