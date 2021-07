Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 29 luglio. LIVE

(

), e l'Istituto superiore di sanità parla di una 'fase delicata', Palazzo Chigi annuncia l'imminente arrivo di un milione di dosi in più di vaccino Pfizer. Si torna a parlare di terza dose per rafforzare le difese dalla variante Delta e del vaccino Sputnik, diffuso all'estero ma non approvato dall' Ema, di cui l'Aifa ha accolto il via libera all'uso di Moderna per la fascia 12-17 anni. Israele vaccinerà i fragili tra 5 e 11 anni.

Il pressing sulla giustizia fa slittare alla prossima settimana ogni decisione sulle misure per il ritorno in presenza a scuola e sui trasporti, prima fra tutte il Green pass. E se il presidente della Repubblica ieri ha richiamato al valore civico delle vaccinazioni e del rispetto delle misure messe in campo contro il nuovo coronavirus, ieri sera in 12 città ci sono state nuove proteste 'no pass'. Mentre i contagi aumentano, ieri 5.696 contro i 4.452 del giorno precedente