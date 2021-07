Vaccini Covid, Costa: "Probabile terza dose a 12 mesi dalla seconda"

Il sottosegretario alla Salute sulla possibilità di un ulteriore richiamo: "Queste sono le indicazioni che abbiamo oggi, è una scelta che la politica dovrà fare sulle evidenze e indicazioni scientifiche". E sul ritorno in classe in presenza, dice: "Se serve, occorrerà valutare l'obbligo vaccinale per il personale scolastico"

"Mentre stiamo parlando, 31 milioni e mezzo di italiani si sono vaccinati. Questo ci deve far guardare alle prossime settimane" che precedono il ritorno a scuola "con fiducia: l'85% del personale scolastico è vaccinato, mentre il 15% ancora no. Ma dobbiamo far capire quanto la vaccinazione sia importante. Qualora il problema dovesse persistere, la politica sarà chiamata a fare una valutazione sull'obbligo vaccinale per questa categoria", ha sottolineato Costa.

Lupi: "Mai più Dad, portiamo i vaccini a scuola"

Durante la conferenza stampa, Maurizio Lupi - a nome di Noi con l'Italia - ha presentato un piano per la scuola per evitare la Dad, "sottoscrivendo e condividendo il rischio calcolato di Draghi". Il Green Pass, spiega, "non equivale all'obbligo dei vaccini perché ha tre opzioni: vaccinazione, Covid o tampone. Dobbiamo puntare sulla responsabilità, sul convincimento e non sulla paura". Da qui la proposta: "Dal 30 agosto al 15 settembre siano le scuole i luoghi in cui vaccinare gli studenti. Si faccia un piano straordinario per convincere e andare nelle scuole a vaccinarsi. Si ritorni a costituire, non nella singola scuola, ma nel complesso scolastico un punto infermieristico permanente. E si dia la possibilità di fare qui i tamponi agli studenti. Così la questione del Green Pass per gli studenti può essere superata".