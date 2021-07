Dal 6 agosto il certificato sarà obbligatorio per sedersi ai tavoli al chiuso di bar e ristoranti e accedere a eventi sportivi, spettacoli, cinema, teatri, palestre, piscine, fiere e congressi. Su alcune chat sono spuntati gruppi che promettono il Green pass entro 48 o 72 ore dalla richiesta, senza doversi vaccinare o sottoporsi a tampone. Ma è possibile creare un certificato falso? Per fortuna non è facile, mentre lo è molto di più finire vittime di una truffa Condividi:

Dal 6 agosto il Green pass sarà obbligatorio per sedersi ai tavoli al chiuso di bar e ristoranti e accedere a eventi sportivi, spettacoli, cinema, teatri, palestre, piscine, fiere e congressi. L’annuncio della misura da parte del premier Draghi ha avuto un doppio effetto: da un lato, un boom di prenotazioni tra chi ancora non ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti Covid-19, dall’altro, le proteste di chi non intende riceverlo e parla di “dittatura sanitaria” e “violazione delle libertà costituzionali”. E, a poca distanza dall’approvazione del nuovo decreto Covid, dove è inserita la norma che estende l’obbligatorietà del Green pass, spuntano online, o sulle chat di Telegram, gruppi dove si promette di mettere a disposizione dei presunti certificati verdi disponibili entro 48 o 72 ore dalla richiesta, senza doversi vaccinare o sottoporsi a tampone. Ma è possibile falsificare un Green pass?

Il Green pass funziona tramite Qr code, strumento già diffuso per biglietti aerei, ticket per partecipare a spettacoli e per poter leggere i menù digitali nei ristoranti. Si tratta di una tecnologia che, con una fotocamera e una connessione internet, trasferisce in maniera immediata determinate informazioni che si vogliono condividere, dalla lista dei piatti di un ristorante all'avvenuta vaccinazione contro il Covid-19. Il Qr code serve per trasferire le informazioni richieste codificandole in un'immagine che può essere decodificata da un apposito software. In linea di massima, secondo Riccardo Meggiato - consulente in cyber-security, giornalista e scrittore esperto di analisi forensi su dispositivi elettronici, software e telefonia- "il Qr code è un sistema vulnerabile. Non è semplicissimo taroccarlo, ma è possibile. Questo vale sia per quelli dei ristoranti che per quelli dei Green Pass, che non presentano molte garanzie di sicurezza in più rispetto agli altri".

Su un gruppo Telegram che dichiara di vendere Green pass uguali agli originali, senza dover rispettare le regole sanitarie per ottenerli, è presente un tariffario per diversi casi. Un certificato digitale per una sola persona costa 100 euro, quello cartaceo 120. Secondo Meggiato, le possibilità sono due: "Può essere una truffa e basta, nel senso che si producono e si vendono dei Green pass falsi. Se invece i certificati fossero originali, sarebbe un problema, perché vorrebbe dire che i creatori del gruppo dispongono di un sistema di decodifica".

I creatori della chat Telegram, spiega Meggiato a Sky TG24, "dicono di produrre il Green pass sulla base dei documenti che gli vengono forniti. Nel sistema di codifica che precede al rilascio del Green pass, è richiesta anche una firma digitale. Il Qr code, in sostanza, rende in forma grafica le informazioni che noi gli diamo. Per il Green pass: nome, cognome, data di nascita, se ho fatto il vaccino o meno, quando l'ho ricevuto, quale farmaco è stato somministrato e la firma digitale". Prosegue Meggiato: "Per generare una firma digitale servono sistemi come lo SPID (COME FUNZIONA) oppure dati simili. Quindi o i creatori del gruppo hanno un sistema per generare le firme digitali oppure è un grande fake. Viene richiesto l'invio di carta d'identità e tessera sanitaria, probabilmente per dare credibilità al progetto e convincere gli interessati che, inviando quei dati, il Green pass funzionerà".