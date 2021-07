Covid: i primi dati sull'efficacia del vaccino Pfizer dopo 6 mesi

Pfizer e BioNTech hanno diffuso i risultati di uno studio preliminare senza ancora una revisione sull’efficacia del loro vaccino anti-Covid a sei mesi dalla somministrazione della seconda dose. I dati, pubblicati in preprint su medRxiv e non ancora sottoposti a peer-review, indicano che nei sei mesi presi in considerazione sembra mantenersi molta alta (97%) la protezione contro le forme gravi di Covid-19, confermando l’utilità del vaccino nel prevenire i ricoveri e i decessi dovuti alla malattia. Mentre, nello stesso periodo, in generale, l'efficacia del preparato nel prevenire il contagio sembra passare dal 96% all’84%. Sono i risultati emersi da un test clinico, avviato lo scorso anno e conclusasi nel mese di marzo, condotto su oltre 44mila volontari di sei Paesi. (VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)