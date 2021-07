Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 30 luglio. LIVE

(

) . Il ministro Speranza vara nuove ordinanze confermando gran parte delle misure previste per l'ingresso in Italia. Confermata la quarantena di 10 giorni per chi viene da Paesi extra Ue mentre i certificati vaccinali della Gran Bretagna potranno essere usati in Italia per il Green pass. Sul certificato verde e il ritorno a scuola in presenza il governo si esprimerà la prossima settimana e intanto le Regioni chiedono restrizioni meno severe e più dosi di vaccino. Speranza intanto assicura che "il governo non farà mancare iniziative forti per garantire" il ritorno a scuola "in presenza e in sicurezza".

Crescono i contagi da nuovo coronavirus (6.171 contro 5.696 del giorno precedente) e il Gimbe calcola un aumento del 46% dei morti in una settimana segnalando l'arrivo della quarta ondata di pandemia