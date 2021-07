11/11 ©Ansa

Sempre rispetto ai vaccinati con vaccini non autorizzati in Europa, "credo che debbano essere riconosciuti per il Green pass. Chi vive a San Marino e ha fatto lo Sputnik non può non essere riconosciuto dal Servizio sanitario nazionale. Mi sto battendo per questo", ha detto Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute