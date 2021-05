Will Smith, nuovo fisico: "Amo questo corpo ma voglio sentirmi meglio"

La didascalia di questo video, infatti, è molto più eloquente e vuole fugare alcuni dubbi sorti in rete, specialmente tra il suo foltissimo stuolo di follower. "Questo è il corpo che ho dopo innumerevoli giorni di pandemia durante i quali ho aperto spesso la dispensa", ha esordito Smith, spiegando innanzitutto che la sua nuova body shape è indissolubilmente legata al periodo storico che stiamo vivendo, come tutti noi avevamo intuito (e come a tanti di noi è successo). " Amo questo corpo ma voglio SENTIRMI meglio. Basta con i muffin mangiati a mezzanotte... Questo è! Tornerò nella MIGLIORE FORMA DELLA MIA VITA!!!! Sto lavorando con YouTube perché la mia salute e il mio benessere tornino in pista. Spero che funzioni!", ha aggiunto l'attore.

Will Smith torna sulla questione che poche ore fa ha scatenato la rete, quella del suo fisico non più atletico e snello . Dopo la foto in cui ha rivelato la sua pancia molto più pronunciata del solito sotto alla felpa aperta sul ventre nudo, stavolta l'attore ha optato per un video in cui mostra chiaramente le sue nuove forme ben più burrose rispetto a quelle a cui ci ha abituato nel corso della sua carriera. E non usiamo il termine burroso a caso: oltre a riferirsi alle forme più morbide, l'attore stesso ha incolpato i dolci pieni di burro (i muffin) che avrebbe mangiato spesso nel periodo del lockdown... Con questo nuovo post, Will Smith intende spiegare meglio la foto precedentemente condivisa, quella corredata dalle parole "Devo essere sincero con tutti voi: sono nella peggiore forma fisica della mia vita".

Will Smith e i gesti di body positivity



Mentre la foto in cui si mostrava per la prima volta nella "peggiore forma fisica di sempre" ha collezionato tantissimi commenti in cui a essere apprezzata era la sincerità massima con cui il divo si è mostrato, questo nuovo video raccoglie invece soprattutto parole di incitamento dei suoi fan.

Anche questa volta si può parlare di body positivity poiché Will Smith ha deciso di non nascondersi, di non celare le sue nuove forme ma di accettarle e di farle accettare dagli altri.



Del resto lui stesso dice "Amo questo corpo" ma aggiunge "voglio SENTIRMI meglio", sottolineando l'importanza di quel sentire, appunto. Sentirsi a proprio agio è la chiave di volta (e di svolta).



E per la seconda volta nel giro di poche ore, Will Smith diventa testimonial anche di un'altra "campagna" molto importante, quella che invita a mostrarsi senza filtri e senza artifici, rivelandosi per come si è veramente.

Pochi giorni fa si è unita a questo coro virtuoso (quello di chi vuole combattere contro una perfezione irraggiungibile e fittizia) una che di trucchi per sembrare più belli se ne intende eccome: Clio Make Up in persona, che ha messo in guardia tutti quanti circa l'insidia che si cela dietro a tutta quella perfezione figlia dei filtri migliorativi di Instagram che l'era dei social continua a propinarci.

Una perfezione innanzitutto alienante, dal momento che non coincide con la realtà, e poi molto nociva perché porta le persone a sentirsi inadeguate, visto che lo specchio così come i nostri occhi non hanno filtri migliorativi...

Come si suol dire, "la bellezza è negli occhi di chi guarda" e il "miglior filtro migliorativo" che dovremmo concederci è l'amore per noi stessi. Migliorativo per tutto, qualità della vita in primis.