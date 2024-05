Amici 2024, le anticipazioni della semifinale

amici, cosa c’è da sapere sulla semifinale

Dopo mesi di lezioni, prove e sfide, gli allievi della scuola sono pronti a uno degli appuntamenti più attesi, ovvero quello della semifinale. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

La semifinale, quando va in onda

Eccezionalmente, la semifinale di Amici andrà in onda domenica 12 maggio per non sovrapporsi alla finale della 68esima edizione dell’Eurovision Song Contest in cui l’Italia sarà rappresentata da Angelina Mango (FOTO), concorrente della scorsa edizione del programma guidato da Maria De Filippi.