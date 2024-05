Eurovision, Angelina Mango canta Imagine di John Lennon. VIDEO

L'artista italiana ha letto una nota in cui chiede che a parlare sia solo la musica, prima di intonare il celebre brano pacifista dell'ex Beatle

Prima della finale dell'Eurovision (LO SPECIALE - LE PAGELLE DELLA SECONDA SEMIFINALE), dopo le ultime prove del venerdì, Angelina Mango (RIVEDI LA SUA ESIBIZIONE IN SEMIFINALE) si è presentata davanti ai giornalisti per rilasciare un breve messaggio video e cantare una canzone. Non La Noia, con la quale sabato 11 maggio sarà impegnata nella finale della kermesse, ma Imagine di John Lennon. Una scelta non casuale ma in linea col messaggio che ha voluto rilasciare.

La conferenza stampa saltata Angelina Mango, insieme agli altri artisti dei big 5 (i Paesi ammessi di diritto alla semifinale sono Italia, Francia, Regno Unito, Spagna e Germania) avrebbe dovuto parlare in una conferenza stampa poi saltata perché gli artisti hanno preferito concentrarsi sulle prove. Allora ha scelto di dire la sua in un modo diverso: nessuna domanda, una dichiarazione semplice e breve che riportiamo tradotta dall'inglese (e che potete vedere, insieme all'esibizione sulle note di Imagine nel video embeddato in fondo all'articolo). vedi anche Eurovision, la classifica dei paesi che hanno vinto più edizioni

IL MESSAGGIO DI ANGELINA MANGO "Salve a tutti, sono qui perché vorrei davvero esprimere i miei pensieri a modo mio e a parole mie - ha esordito Angelina Mango -. Quando sono arrivata qui ho visto artisti come me, che vivono per la loro musica e parlano attraverso la loro musica, e che condividono lo stesso sogno. La scorsa sera mi sono esibita su quell'incredibile palco dell'Eurovision con il mio cuore pieno d'amore. Sono andata a letto così orgogliosa di me e di tutti noi. Oggi, ancora una volta, voglio che sia solo la musica a parlare. E questo è il messaggio più forte che posso condividere oggi".

LE POLEMICHE SU ISRAELE Un messaggio distensivo, di pace e di fratellanza tra artisti, in un Eurovision che è stato segnato e continua a essere segnato dalle polemiche per la partecipazione di Israele e che nella serata di venerdì 9 maggio ha visto la cantante Eden Golan contestata dal pubblico della Malmo Arena. E un Eurovision che nelle ultime ore è anche segnato da una sorta di giallo che riguarda Joost Klein, rappresentante dei Paesi Bassi, che non ha sostenuto le prove della finale pur essendosi qualificato per la stessa e su cui l'Ebu ha annunciato di aver aperto un'indagine per un incidente non meglio precisato.