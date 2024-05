Eurovision Song Contest 2024, attesa per la finale. DIRETTA

È arrivato il momento del 2° gruppo di cantanti. Ecco gli outfit dei protagonisti, oltre agli istanti indimenticabili della semifinale di giovedì 9 maggio alla Malmö Arena (con l’esibizione di Angelina Mango). La kermesse offre al pubblico non solo la possibilità di esplorare le realtà musicali dei Paesi europei: anche gli outfit sono ingredienti fondamentali, per una visione d’insieme di un evento che non parla solo di sette note ma di spettacolo a 360 gradi. SFOGLIA LA GALLERY