Eurovision 2024, Angelina Mango canta La Noia. VIDEO

Direttamente dalla Malmö Arena, l’esibizione della cantante italiana vincitrice del 74º Festival di Sanremo è stata strepitosa. Una performance pazzesca in tutto e per tutto, compresa la mise realizzata da Marco De Vincenzo, direttore creativo di Etro. Ecco cosa è successo sul palco della città svedese che ospita la 68ª edizione dell'annuale concorso canoro.

Un inizio pazzesco quello con cui va in scena la rappresentante dell’Italia, la nostra Angelina Mango che sul palco della Malmö Arena si è appena esibita con la sua canzone La noia.



Con un outfit che ha visto la sua mise perfettamente en pendant con gli outfit delle ballerine di supporto di questa esibizione, Angelina Mango ha dato il meglio di sé, in tutto e per tutto, compresa la mise realizzata da Marco De Vincenzo, direttore creativo di Etro.



I ritmi serrati e coinvolgenti del brano che ha decretato la vittoria dell’artista al Festival di Sanremo si sono accordati alla perfezione ai movimenti di Mango e delle sue ballerine sul palco.

Una performance perfettamente coreografata che le è valsa una standing ovation, specialmente tra i tanti supporter italiani lì presenti.

Ma l’arena Malmö in generale, non solo i fan dall'Italia, ha accolto con entusiasmo l’esibizione della rappresentante nostrana, cantando a gran voce quella che è già una hit non solo italiana ma perfino internazionale, sicuramente europea.



I conduttori Gabriele Corsi e Mara Maionchi hanno elogiato l’esibizione di Angelina Mango, con tanto di battitura finale di Corsi: “Speriamo che Angelina Mango diventi Angelina Malmö”. Ha tutte le carte in regola per diventarlo.