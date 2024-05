Angelina Mango all'Eurovision, il dietro le quinte su Instagram. VIDEO

Giovedì 9 maggio, Angelina Mango si esibirà per la prima volta all'Eurovision. Nonostate sia già in finale, poiché l'Italia è parte delle Big 5 che vi accedono di diritto, la cantante di "La noia" canterà anche durante la semifinale

"Non voglio pensare alla competizione", diceva Angelina Mango in conferenza stampa, qualche giorno fa. Per lei, calcare il palco dell'Eurovision resta ancora una cosa difficile da credere. E da immaginare. Il suo debutto è fissato per giovedì 9 maggio. Nonostante sia già in finale di diritto, grazie alla presenza dell'Italia nel gruppo delle Big 5, canterà La noia anche nella seconda semifinale.

Il dietro le quinte su Instagram

Qualche giorno fa sono circolate le immagini dell'esibizione di Angelina Mango all'Eurovision. A pubblicarle, il profilo ufficiale della competizione. Una mail interna trapelata per errore ha poi svelato ulteriori dettagli. Ma Angelina è serena, e alla gara non ci pensa. Su Instagram ha pubblicato un dietro le quinte di questi giorni. La si vede fare l'estrazione, allenarsi in palestra, posare davanti allo specchio, arrivare in stanza dopo le prove, fare le foto con i suoi fan e festeggiare con la crew. Ha spiegato di essere tranquilla, e di essere felice di poter mostrare quanto sul palco si diverte. Soprattutto se, insieme a lei, ci sono altre persone. "Quando sono arrivata avevo paura di tutto ma ora sono più serena, voglio godermi il palco", ha confessato. Per poi dire che non le importa molto il risultato: è felice di poter prendere parte a un evento che celebra la musica, e l'unione dei Paesi. "I preparty mi hanno aiutato a entrare nel mood dell’Eurovision", ha spiegato. Mentre i suoi fan, complici gli spoiler trapelati, hanno decretato: "Hai già vinto".