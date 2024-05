Eurovision, le prime immagini dell'esibizione di Angelina Mango

L’artista rappresenterà l’Italia con la canzone La noia sul palco della Malmö Arena nella finale in programma sabato 11 maggio

angelina mango, le prime foto dell’esibizione

Poco più di una settimana alla finale che vedrà l’Italia schierata con Angelina Mango. La giovane artista, classe 2001, presenterà il brano La noia cercando di riportare il contest in Italia, come fatto l'ultima volta nel 2021 dai Måneskin.

In questi giorni i trentasette artisti in gara sono impegnati con le prove sul palco della Malmö Arena, sede dell’evento anche nel 2013. Come rilanciato dai social dell’Eurovision Song Contest, nella serata di giovedì 2 maggio Angelina Mango ha svolto le sue prime prove.