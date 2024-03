Per il secondo anno consecutivo Gabriele Corsi e Mara Maionchi saranno alla guida dell’edizione italiana dell’ Eurovision Song Contest . I due conduttori commenteranno la kermesse in programma martedì 7, giovedì 9 e sabato 11 maggio.

eurovision song contest 2024, gabriele corsi e mara maionchi conduttori

Poco meno di due mesi all’inizio della 68esima edizione dell’Eurovision Song Contest. Trentasette nazioni cercheranno di salire sul gradino più alto del podio della manifestazione musicale più seguita al mondo. Gabriele Corsi e Mara Maionchi commenteranno le esibizioni degli artisti in gara, le performance degli ospiti e i momenti di comicità. Petra Mede e Malin Åkerman sul palco della Malmö Arena.

L’Italia sarà rappresentata da Angelina Mango, vincitrice della 74esima edizione del Festival di Sanremo. L’artista, in gara con il brano La noia, si esibirà per la prima volta nel corso della seconda semifinale, la stessa sera in cui l’Italia avrà la possibilità di votare, per poi gareggiare nell’appuntamento conclusivo in programma sabato 11 maggio.