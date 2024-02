Eurovision 2024, le conduttrici saranno Petra Mede e Malin Åkerman

Petra Mede e Malin Åkerman condurranno l’ Eurovision Song Contest 2024 . La pagina Instagram della kermesse ha annunciato che le due attrici svedesi saranno alla guida dell’evento in programma martedì 7, giovedì 9 e sabato 11 maggio.

Petra Mede tornerà al timone della competizione musicale più seguita al mondo dopo averla condotta nel 2013 e nel 2016: nel primo caso in solitaria con il principe del pop svedese Eric Saade come inviato nella green room e nel secondo in compagnia di Måns Zelmerlöw, vincitore del contest nel 2015 con il brano Hero.

La 68esima edizione vedrà alla conduzione anche Malin Åkerman, attrice svedese che vanta ruoli in numerose produzioni cinematografiche statunitensi. Il contest si svolgerà a Malmo, città ospitante anche nel 1992 e nel 2013.