Eurovision 2024, i Caraibi potrebbero prendere parte al contest

La 68° edizione dell’Eurovision Song Contest si svolgerà martedì 7, giovedì 9 e sabato 11 maggio. Grande curiosità per il recente annuncio sulla presenza dei Caraibi: nuove nazioni in gara?

Un video che ha lasciato il pubblico senza parole. I Caraibi parteciperanno alla prossima edizione dell’ Eurovision Song Contest ? Nuove nazioni saliranno sul palco della Malmö Arena ? Al momento l’organizzazione dell’evento non sportivo più seguito al mondo non ha fornito ulteriori dettagli.

Il filmato, condiviso su Instagram, ha annunciato la presenza dei Caraibi al prossimo contest: “Siamo entusiasti di confermare che i Caraibi arriveranno all’ Eurovision Song Contest 2024”. Il video ha quindi sollevato numerosi interrogativi: ci saranno nuove nazioni sul palco della Malmö Arena? Al momento nessuna risposta, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti i dettagli.

L’Eurovision Song Contest si svolgerà come sempre in tre serate: le due semifinali martedì 7 e giovedì 9 maggio e la finale in programma sabato 11 maggio. Nessuna notizia sulla conduzione. Attualmente l’Irlanda e la Svezia sono i due Paesi con il maggior numero di vittorie, ovvero ben sette.

La nazione scandinava è stata la grande protagonista degli ultimi quindici anni con due medaglie di bronzo e tre vittorie: due grazie a Loreen e una con Måns Zelmerlöw.