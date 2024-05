Eurovision 2024, a che ora canta stasera Angelina Mango

Giovedì 9 maggio è il turno di Angelina Mango. Per la prima volta, nell'edizione 2024, i 5 Big (Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna) e il Paese ospitante si esibiscono anche in semifinale

Dopo la prima semifinale di martedì 7 maggio (CHI SONO I PRIMI 10 FINALISTI), è giunto il momento del secondo gruppo di cantanti in gara. La seconda semifinale di giovedì 9, in onda alle 21.00 su Rai 2, condotta da Mara Maionchi, in diretta da Roma, e Gabriele Corsi dalla Malmö Arena, vedrà esibirsi anche Angelina Mango. Potrà essere inoltre seguita in diretta radio e video su Rai Radio2, condotta da Diletta Parlangeli e Matteo Osso, e in tutto il mondo su RaiPlay grazie a Rai Italia.

Eurovision, la scaletta della seconda serata

Nella seconda semifinale di giovedì 9 maggio saranno in gara 19 nazioni. L'esibizione di ogni artista sarà preceduta da una postcard che, dopo aver mostrato in sequenza due storici successi eurovisivi del Paese, permetterà agli artisti di presentarsi come se scrivessero un post su un social network. Per la prima volta, durante le semifinali, sono previste le esibizione integrali dei sei Paesi qualificati di diritto alla finale: i “Big 5” (ovvero Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna) e il Paese ospitante, la Svezia.



Questo l'ordine d'uscita dei cantanti:

Albania , BESA con TITAN

, BESA con TITAN Grecia , Marina Satti con ZARI

, Marina Satti con ZARI Svizzera , Nemo con The Code

, Nemo con The Code Repubblica Ceca , Aiko con Pedestal

, Aiko con Pedestal Francia , Slimane con Mon amour

, Slimane con Mon amour Austria , Kaleen con We Will Rave

, Kaleen con We Will Rave Danimarca , SABA con SAND

, SABA con SAND Armenia , LADANIVA con Jako

, LADANIVA con Jako Lituania , Dons con Hollow

, Dons con Hollow Spagna , Nebulossa con ZORRA

, Nebulossa con ZORRA San Marino , MEGARA con 11:11

, MEGARA con 11:11 Georgia , Nutsa Buzaladze con Firefighter

, Nutsa Buzaladze con Firefighter Belgio , Mustii con Before The Party’s Over

, Mustii con Before The Party’s Over Estonia , 5MIINUST x Puuluup con (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

, 5MIINUST x Puuluup con (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi Italia, Angelina Mango con La noia

Israele , Eden Golan con Hurricane

, Eden Golan con Hurricane Norvegia , Gåte con Ulveham

, Gåte con Ulveham Olanda, Joost Klein con Europap

Alla finalissima di sabato accederanno, oltre alla Svezia e ai Big 5, altri 10 cantanti che si uniranno così ai 10 finalisti della prima serata. Questa sera potrà votare anche l'Italia, ma non potrà farlo per se stessa né per gli altri Paesi che accedono alla finale di diritto.