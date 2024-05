Eurovision 2024, Angelina Mango canta La Noia in finale. VIDEO

Angelina Mango, alla Malmö Arena, si era già esibita durante la seconda semifinale di giovedì . Tuttavia, non era in gara. L'Italia è infatti tra i Big 5, i Paesi che accedono di diritto alla finale. Con un outfit total black , come quello delle ballerine sul palco, la cantante di Maratea ha fatto ballare l'Arena. Il suo look? Un abito scintillate di Etro , ideato dallo stilista Marco De Vincenzo. In bodysuit con bustier e top a incrocio, con le rose rosse in mezzo al nero, ha ulteriormente convinto dopo la prima esibizione di giovedì. I ritmi serrati e coinvolgenti del brano che ha decretato la vittoria dell’artista al Festival di Sanremo si sono accordati alla perfezione ai movimenti di Mango e delle sue ballerine sul palco ( GUARDA ANGELINA MANGO CHE CANTA IMAGINE DI JOHN LENNON A MALMO ).

Il futuro di Angelina Mango

La carriera di Angelina Mango è decisamente in ascesa. E l'entusiasmo del pubblico all'Eurovision lo dimostra. Va da sé che l'attesa per il suo primo album in studio, Poké melodrama, in uscita il 31 maggio, è altissima. Del resto, Angelina Mango ha raggiunto il maggior numero di stream su Spotify tra le canzoni in gara all'Eurovision. E sta preparando da mesi il suo tour che, dopo gli appuntamenti estivi ai festival d'Italia e d'Europa, la vedrà esibirsi nei principali club italiani in autunno. La cantautrice si esibirà al Sea Star Festival di Umag, in Croazia (25 maggio), al Nameless Festival di Como (14 giugno), all'Isle of Wight Festival dell'Isola di Wight (22 giugno), al Castle On Air di Bellinzona (27 giugno), al Gozo Festival di Santiago De Compostela (6 luglio), all'Ama Festival di Vicenza (13 luglio), all'Alguer Festival di Alghero (17 luglio) e al Piccolo Festival di Bagheria, Palermo (2 agosto).

L'Angelina Mango nei club 2024 ha invece già collezionato parecchi sold-out, e sarà un vero e proprio viaggio per l'Italia:

11 e 12 ottobre, Atlantico, Roma

14 e 15 ottobre, Casa della Musica Federico I, Napoli

16 ottobre, Molfetta

19 ottobre, Vox Club, Nonantola

21 ottobre, Tuscany Hall, Firenze

22 ottobre, Gran Teatro Geox, Padova

24 ottobre, Teatro della Concordia, Venaria Reale

26 e 27 ottobre, Fabrique, Milano

Seguiranno le tappe del tour europeo:

30 ottobre, Hansa 39, Monaco (Germania)

1 novembre, Club Bahnhof Ehrenfeld, Colonia (Germania)

3 novembre, O2 Academy Islington, Londra (Regno Unito)

4 novembre, La Madeleine, Bruxelles (Belgio)

9 novembre, Les Etoiles, Parigi (Francia)

11 novembre, Razzmatazz, Barcellona (Spagna)