La classifica finale dell'Eurovision 2024 - In aggiornamento

Eurovision Song Contest 2024, come hanno votato i Paesi (e cos'è successo in finale)

La finale dell’Eurovision Song Contest 2024 si è aperta con le parole di Vittoria di Svezia, e con l'esibizione di Björn Skifs sulle note di Hooked on a Feeling. Dopo la presentazione dei 25 Paesi in gara (i Paesi Bassi sono stati qualificati), è cominciata la competizione. Competizione che non è stata esente dalle polemiche. Nel corso della gara, le forze dell'ordine hanno allontanato i manifestanti filo-palestinesi che si stavano avvicinando alla Malmo Arena (tra loro anche Greta Thunberg, con la kefiah al collo). Le portavoci di Finlandia e Norvegia hanno rinunciato all'incarico, in solidarietà a Gaza, e Israele è stato fischiato. Ancora una volta. Dopo l'esibizione degli Alcazar, dopo gli ABBA, la performance di Charlotte Perrelli, Carola Häggkvist e Conchita Wurst sulle note di Waterloo, e dopo lo show di Loreen, si è aperto lo spoglio dei voti:

l'Ucraina assegna 12 punti alla Svizzera

il Regno Unito assegna 12 punti al Portogallo

il Lussemburgo assegna 12 punti alla Svizzera

l'Azerbaijan assegna 12 punti alla Svizzera

San Marino assegna 12 punti alla Svizzera

Malta assegna 12 punti alla Svizzera

la Croazia assegna 12 punti al Portogallo

l'Albania assegna 12 punti alla Svizzera

la Repubblica Ceca assegna 12 punti all'Ucraina

Israele assegna 12 punti al Lussemburgo

l'Australia assegna 12 punti all'Irlanda

la Danimarca assegna 12 punti alla Svizzera

la Spagna assegna 12 punti alla Svizzera

la Norvegia assegna 12 punti alla Svizzera

la Germania assegna 12 punti alla Svezia

l'Armenia assegna 12 punti alla Francia

la Slovenia assegna 12 punti alla Francia

la Georgia assegna 12 punti alla Svizzera

la Svizzera assegna 12 punti alla Grecia

la Moldavia assegna 12 punti all'Ucraina

la Grecia assegna 12 punti alla Svizzera

l'Estonia assegna 12 punti alla Svizzera

i Paesi Bassi assegnano 12 punti alla Svizzera

l'Austria assegna 12 punti alla Svizzera

la Francia assegna 12 punti al Portogallo

l'Italia assegna 12 punti alla Svizzera

la Finlandia assegna 12 punti alla Svizzera

il Portogallo assegna 12 punti alla Svizzera

il Belgio assegna 12 punti alla Francia

l'Islanda assegna 12 punti alla Francia

la Lettonia assegna 12 punti alla Svizzera

l'Irlanda assegna 12 punti alla Svizzera

la Polonia assegna 12 punti alla Svizzera

Cipro assegna 12 punti alla Croazia

la Lituania assegna 12 punti alla Svizzera

la Serbia assegna 12 punti alla Croazia

la Svezia assegna 12 punti alla Svizzera