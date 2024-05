Eurovision 2024, i 10 momenti indimenticabili della prima semifinale

Let the Eurovision begin! Martedì 7 maggio Petra Mede e Malin Åkerman hanno urlato l’iconica frase dando il via alle danze, e ai canti, della prima semifinale della 68esima edizione dell’evento non sportivo più seguito al mondo. Dieci nazioni hanno staccato un biglietto per la finale, grandi star del contest sono tornate in qualità di ospiti e Benjamin Ingrosso ha offerto un medley mozzafiato. Ecco cos'è successo nel primo appuntamento dell' Eurovision Song Contest 2024 .

Il cantante irlandese, unico artista maschile ad aver vinto la competizione in due occasioni, overo nel 1980 con What's Another Year e nel 1987 con Hold Me Now, è stato ospite dello show. L’artista ha omaggiato Loreen esibendosi su una bellissima versione personale di Euphoria.

3) La simpatia di Petra Mede

Alla vigilia della prima semifinale, Petra Mede aveva dichiarato su Instagram: “Sono a Malmö, lo scorso anno Loreen ha vinto l’Eurovision e io condurrò l’edizione di quest’anno, direi che non è cambiato molto”. Basta andare al 2013 quando Petra Mede condusse per la prima volta lo show proprio dalla Malmö Arena in seguito alla vittoria di Loreen con Euphoria. Dopo la seconda conduzione nel 2016, in quel caso in coppia con Måns Zelmerlöw, l’attrice e comica è tornata al timone dello show divenendo l’unica ad aver condotto il contest in tre occasioni, meglio di lei soltanto Katie Boyle a quota quattro.

4) L’esibizione di Windows95man

Una delle caratteristiche principali dell’Eurovision Song Contest è sicuramente la spettacolarità delle esibizioni. Complice la presenza di tanti Paesi in gara e il conseguente rischio di non spiccare dal gruppo, è solito per gli artisti dare un'impronta personale molto forte al proprio show per catturare l’attenzione delle giurie e del pubblico votante. Tra le performance più originali e commentate sui social, troviamo sicuramente quella di Windows95man. Il rappresentante della Finlandia ha offerto uno spettacolo divertente e ironico in cui il minimo comun denominatore è stato il denim.