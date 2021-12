3/11 © Amazon Content Services LLC

In Being The Ricardos, Javier Barden interpreta Desi Arnaz, nome d'arte di Desiderio Alberto Arnaz y de Acha III (Santiago di Cuba, 2 marzo 1917 – Del Mar, 2 dicembre 1986), è attore, comico, musicista, attore teatrale e produttore discografico cubano naturalizzato statunitense.. Padre degli attori Desi Arnaz Jr. e Lucie Arnaz, è ricordato anche per aver ricoperto il ruolo di Ricky Ricardo nella serie televisiva USA I Love Lucy, interpretato accanto a Lucille Ball, che a quel tempo era sua moglie.

Nicole Kidman è Lucille Ball nel nuovo film Being the Ricardos, assieme a Javier Bardem