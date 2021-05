Nicole Kidman e Javier Bardem insieme in Being the Ricardos

Nicole Kidman si trova sul set del nuovo film biopic Being the Ricardos che la vede recitare nei panni di Lucille Ball, l'attrice, comica, cantante, modella e produttrice televisiva statunitense che è diventata una celebrità grazie al suo ruolo da protagonista nella sitcom I Love Lucy (Lucy ed io nella versione italiana).



L'attrice è affiancata da Javier Bardem, che recita nei panni di suo marito, Desi Arnaz.



La pellicola, scritta è diretta da Aaron Sorkin e con un cast stellare in cui compaiono anche J.K. Simmons e Nina Arianda, racconta una settimana di riprese della mitica situation comedy statunitense andata in onda sulla CBS dal 1951 al 1957, I Love Lucy appunto.



La trama di Being the Ricardos racconterà da un lato la vita professionale della famosa coppia, dall'altro la crisi matrimoniale che ha rischiato di mettere seriamente a repentaglio pure la loro carriera.