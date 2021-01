L’attesissima coppia (finora inedita sia sul piccolo sia sul grande schermo) sarà protagonista del film che racconta la storia di Lucille Ball e Desi Arnaz, moglie e marito fondatori della società di produzione Desilu Productions e protagonisti della famosa sitcom della CBS “Lucy ed io” (I Love Lucy) . A dirigerli sarà Aaron Sorkin, regista e sceneggiatore premio Oscar per "The Social Network"

Nicole Kidman e Javier Bardem finalmente assieme! Non è gossip ma cinema: stiamo parlando dell’accoppiata attoriale (finora inedita) che porterà i due divi a condividere il set di Being the Ricardos, film diretto dal regista premio Oscar Aaron Sorkin. Una pellicola che racconterà la storia di Lucille Ball e Desi Arnaz, protagonisti della celeberrima sitcom della CBS, Lucy ed io.

Dopo l’enorme successo della Kidman nella serie tv The Undoing e prima di vedere Javier Bardem nell’attesissimo Dune, il nuovo film di Denis Villeneuve più volte rimandato per colpa della pandemia, la coppia Kidman-Bardem si preannuncia vincente.



Aaron Sorkin regista e sceneggiatore di Being the Ricardos

approfondimento The Undoing: la recensione della serie tv Si intitolerà Being the Ricardos ed è il progetto cinematografico firmato dallo sceneggiatore e regista Aaron Sorkin, premio Oscar nel 2011 per la miglior sceneggiatura non originale per il film The Social Network. La nuova pellicola verrà prodotta per Amazon e racconta cinque giorni della vita (privata e professionale) di una delle coppie più famose degli Stati Uniti targati anni Cinquanta: Lucille Ball e Desi Arnaz, protagonisti della sitcom della CBS “Lucy ed io” (I Love Lucy). Gli addetti alla produzione per Amazon Studios saranno Todd Black, Jason Blumenthal, Steve Tisch e Jenna Block, insieme a David Bloomfield per Escape Artists. Anche due vecchie conoscenze di Sorkin, ossia Stuart Besser (già dietro Molly’s Game) e Lauren Lohman non mancheranno all’appello. Al progetto parteciperanno anche i figli di Lucille Ball e Desi Arnaz, Lucie Arnaz e Desi Arnaz, Jr.



Il film Being the Ricardos

approfondimento Javier Bardem, i migliori film dell'attore spagnolo La pellicola racconterà la storia di Lucille Ball e Desi Arnaz, moglie e marito fondatori della società di produzione Desilu Productions e protagonisti della famosa sitcom della CBS “Lucy ed io”. Ci porterà dietro le quinte sia dello show più celebre di Lucille e Desi sia della loro vita privata. Privata e provata, anche… Provata dal successo, dallo stress, dalla poca intimità a causa del lavoro e della fama sempre crescente.

La trama di Being the Ricardos

approfondimento Nicole Kidman ieri e oggi: ecco come è cambiata Being the Ricardos seguirà la realizzazione di una sola puntata della sitcom, la cui produzione richiedeva una settimana di lavoro a partire dalla stesura della sceneggiatura fino alla registrazione davanti al pubblico. L’arco narrativo del film sarà dunque di cinque giorni, lasso di tempo in cui Lucille Ball e Desi Arnaz (interpretati rispettivamente da Nicole Kidman e Javier Bardem) cercheranno di fingere di essere una coppia perfetta in scena, celando la profonda crisi che minaccia il loro matrimonio così come la carriera.