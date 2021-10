Being the Ricardos, teaser del film con Nicole Kidman e Javier Bardem

Una lunga produzione quella di Being the Ricardos, film in lavorazione dal 2015. Ci si sta avvicinando però all’uscita, finalmente, come certificato dal lancio del primo teaser trailer. I protagonisti sono Lucille Ball e Desi Arnaz, ovvero il celebre duo di I Love Lucy . Riprese terminate nella prima parte del 2021, con due star di Hollywood sul set. Si tratta di Nicole Kidman e Javier Bardem , rispettivamente nei panni di Ball e Arnaz.

Being the Ricardos, trama e cast

Il film ha finalmente ricevuto l’approvazione della figlia della coppia, Lucie Arnaz. La donna ha infatti pubblicamente espresso il proprio sostegno alla pellicola. Ha infatti condiviso il trailer sui propri social. La cosa sorprende soprattutto per le parole scritte in merito a Nicole Kidman. Inizialmente la scelta non sembrava esaltarla. Aveva i suoi dubbi potesse interpretare al meglio sua madre.

“Aaron Sorkin è riuscito a catturare l’essenza di quel periodo nella vita dei miei genitori. È riuscito a catturare la loro relazione, così come il cuore di mia madre e mio padre. Nicole Kidman è diventata l’anima di mia madre, entrando nella sua testa. Ho creduto a tutto ciò che ha detto. Javier Bardem di certo non somiglia a mio padre ma ha tutto ciò che aveva lui. Il suo spirito, il fascino, le fossette, la forza e la musicalità. Stando alla sua performance, si può dire lo amasse”.

Il film Being the Ricardos uscirà su Amazon Prime Video il 21 dicembre 2021, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. L’intera pellicola si svolge nel corso di una settimana. Un arco temporale utile per la produzione di I Love Lucy. In quella fase Ball e Arnaz ricevono delle notizie sconvolgenti. Cose che potrebbero porre fine tanto al loro matrimonio quanto alla loro carriera. La sceneggiatura si concentra principalmente sui momenti delle prove. Il tutto condito da eventi avvenuti a Chatsworth, in California, e alcuni flashback.