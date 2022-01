Golden Globes, Jane Campion terza donna a vincere come regista

Ventotto anni dopo l'Oscar per Lezioni di piano e un anno dopo la storica vittoria di Chloé Zhao, la regista neozelandese vince come miglior regista per Il potere del cane, che si aggiudica pure il globo come miglior film drammatico. Un trionfo in continuità con lo scorso anno, quando candidate nella categoria best director ci finirono 3 donne, dopo anni di critiche all'Hollywood Foreign Press Association per la mancanza di inclusività. Quest’anno erano due le donne nominate: la vincitrice e Maggie Gyllenhaal

Jane Campion scrive un nuovo capitolo nella storia dell’inclusività incorniciata dal grande schermo: è la terza donna a vincere nella categoria regista ai Golden Globes, premiata nell'edizione 2022 che si è appena tenuta negli Stati Uniti. Oltre ad aver vinto come best director per la sua pellicola Il potere del cane, si porta a casa anche un altro globo dorato per il miglior film drammatico. La sua vittoria è da incorniciare e appendere alla parete dei trofei delle tante donne che negli ultimi anni stanno contribuendo a cambiare il corso della storia. Il nome di Jane Campion era già indissolubilmente legato alle quote rosa chiamate in causa dalla celebre formula del rito “And the Winner is…”. Parliamo infatti della donna che ventotto anni fa vinse la statuetta degli Academy Awards per il suo capolavoro Lezioni di piano (1993), opera con la quale vinse anche la Palma d'oro al Festival di Cannes (prima e per quasi trent'anni unica donna nella storia). Nel 2022 la regista neozelandese è stata insignita per la prima volta di due Golden Globes, esattamente il numero - e le stesse categorie - che dodici mesi fa caratterizzarono il trionfo di Chloé Zhao. La giovane regista, sceneggiatrice, produttrice cinematografica e montatrice cinese naturalizzata statunitense infatti venne premiata nel 2021 per Miglior film drammatico e Miglior regista grazie al suo Nomadland, campione di premi oltre che di incassi. Rispetto a Campion, Zhao nel 2021 aveva ricevuto una candidatura in più, quella alla miglior sceneggiatura. E rispetto all'anno scorso c’è un altro numero in meno in chiave inclusività con sguardo al mondo femminile: tre donne nella categoria best director (Zhao, Emerald Fennell per Una donna promettente e Regina King per Quella notte a Miami…) contro le due donne di quest’anno (Maggie Gyllenhaal per La figlia oscura, oltre a Jane Campion).

Barbra Streisand è stata la pioniera



Continuiamo a parlare di “terza donna nella storia” e tiriamo in ballo Chloé Zhao come seconda però è doveroso parlare innanzitutto di colei che ha aperto la strada alle vittorie in rosa targate Golden Globes.



Barbra Streisand nel 1984 ha ricevuto il Golden Globe per il miglior regista, la prima donna a vincere quel premio. L’ha strappato dalle solite mani nodose e poco curate (quelle maschili, per parlare un po' a stereotipi, concedeteci almeno qualche luogo comune sulla manicure...) grazie al suo Yentl, film musicale e drammatico da lei diretto e interpretato.

Tratto dal racconto Yentl The Yeshiva Boy dello scrittore ebreo polacco Isaac Bashevis Singer (contenuto nella raccolta Gimpel l'idiota), fu originalmente pubblicato in Yiddish verso il 1960 per poi vedere le stampe in lingua inglese nel 1983. Nel 1975 la fortunata opera letteraria di Isaac Bashevis Singer è stata celebrata dall’omonimo adattamento teatrale, diventato in breve tempo un classico del genere musical.

Anche quell’anno il nome del gentil sesso (passateci anche questo stereotipo, ve ne parleremo più avanti) che trionfò ricevette due globi dorati, esattamente come accadde alcuni decenni più tardi alle sue eredi Zhao e Campion. L’unica differenza è che chiaramente Yentl non concorreva nella categoria Miglior film drammatico ma in quella dedicata al genere musicale e commedia.



Inoltre quell’anno Barbra Streisand è stata nominata pure come Migliore attrice in un film commedia o musicale. Una vera antesignana a cui dobbiamo molto, non soltanto noi donne ma in generale noi esseri umani. Perché la sensibilità che connota l'occhio registico declinato al femminile è qualcosa di indubbio. Si tratta di un tocco diverso da quello che solitamente caratterizza l'occhio di lui: non un tocco migliore ma qualcosa che differisce e che titilla corde emozionali inconsuete. Definibili inconsuete proprio perché il cinema era fino a poco tempo fa quasi totalmente monopolizzato dal "maschio bianco", ergo il punto di vista della donna (ancor più della donna "non bianca") è mancato all'appello per decadi intere.

Il point of view della donna è un tipo di pennellata che l'umanità intera deve poter godersi per conoscere appieno l'animo umano.

Gli affreschi cinematografici che le registe ci stanno offrendo con enormi sacrifici e grandissima determinazione sono un patrimonio dell'umanità da proteggere e da promuovere per il futuro.

Non è un mistero il fatto che per emergere in qualunque campo, compreso quello registico, una donna debba faticare molto di più rispetto a un collega maschio.



Nel 1983 Barbra Streisand diventò la prima donna a scrivere, produrre, dirigere e interpretare un film di un grande studio cinematografico con il suo Yentl. Ricordiamo che quella storica pellicola venne insignita anche dell'Oscar alla miglior colonna sonora.