Hunger Games, Viola Davis balla Beyoncé sul set del prequel. VIDEO

Un divertente siparietto che ha conquistato il pubblico. In attesa dell’uscita della pellicola, in arrivo nelle sale il 15 novembre, Lionsgate ha condiviso un filmato di Viola Davis durante una pausa dalle registrazioni

Forse non avremmo mai immaginato di vedere Viola Davis nei panni della Dr.ssa Volumnia Gaul ballare Break My Soul di Beyoncé sul set di Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente , invece è successo. Lionsgate ha pubblicato il video dell’attrice che è immediatamente divenuto virale sui social.

In attesa dell’uscita della pellicola, in arrivo nelle sale cinematografiche italiane mercoledì 15 novembre , Lionsgate ha condiviso un estratto dal backstage. Il video mostra Viola Davis ballare sulle note di Break My Soul di Beyoncé durante una pausa dalle registrazioni. Nel giro di breve tempo il filmato è diventato virale.

Questa la sinossi ufficiale della pellicola: “Anni prima di diventare il tirannico presidente di Panem, il diciottenne Coriolanus Snow è l'ultima speranza per il buon nome della sua casata in declino: un'orgogliosa famiglia caduta in disgrazia nel dopoguerra di Capitol City. Con l'avvicinarsi della decima edizione degli Hunger Games, il giovane Snow teme per la sua reputazione poiché nominato mentore di Lucy Grey Baird, la ragazza tributo del miserabile Distretto 12”.

Il testo prosegue: “Ma quando Lucy Grey magnetizza l'intera nazione di Panem cantando con aria di sfida alla cerimonia della mietitura, Snow comprende che potrebbe ribaltare la situazione a suo favore. Unendo i loro istinti per lo spettacolo e l'astuzia politica, Snow e Lucy mireranno alla sopravvivenza dando vita a una corsa contro il tempo che decreterà chi è l'usignolo e chi il serpente”.