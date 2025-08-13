Esplora tutte le offerte Sky
Isola dei Famosi, Mario Adinolfi prosegue la dieta: persi 45 kg

Spettacolo
Il reality gli aveva lasciato 26 chili in meno, ma il politico e giornalista ha deciso di proseguire il suo percorso di dimagrimento, fatto di dieta ferrea e allenamento

Al termine della sua esperienza a L'Isola dei Famosi, la bilancia di Mario Adinolfi segnava 194.9 kg chili, 26 in meno rispetto a quanto pesava prima di partire. Ora, i chili in meno sono ancora di più, grazie a dieta ferrea, attività fisica e ad un farmaco di cui ha accennato ai suoi followers.

Il post sul Tirzepatide

Nei giorni scorsi, Mario Adfinolfi ha parlato del Tirzepatide. Ora, però, è tornato sui social per fare chiarezza. "Stampatevi bene in mente queste cinque parole: non è un farmaco miracoloso", ha spiegato. "Potete affrontare le iniezioni in pancia settimanali che letteralmente vi toglieranno l’appetito solo sotto stretto controllo medico e solo se accetterete due ulteriori condizioni: dieta e movimento". Dalla sua dieta, Adinolfi ha progressivamente eliminato pane, pasta, pizza, fritti, dolci e bibite gassate. Inoltre ha cominciato a spingersi oltre i 5mila passi, arrivando a camminare circa quattro chilometri in meno di un'ora.

 

Prima di partire per L'Isola dei Famosi, Mario Adinolfi pesava 227.9 kg. "L’Honduras ha fatto molto, sull’Isola mangiavo poco e niente con una quotidianità faticosissima e chiusi con la pesata in diretta nazionale durante la finale a quota 194.9 kg. Ora grazie al triplice effetto di Tirzepatide, dieta e movimento fisico sono a 183, 45 kg persi in 100 giorni. Si può fare solo con una prova di forza di volontà estrema, con una determinazione d’acciaio, se vi affidate unicamente al farmaco non accadrà nulla e spenderete soldi inutilmente. Parlate con un medico del vostro caso personale e io sarò sempre qui a darvi forza perché voi ne avete data a me", ha concluso.

