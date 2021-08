The Help, dieci anni fa usciva al cinema. Trama e differenze col libro

La pellicola, diretta da Tate Taylor e tratta dal romanzo "L’aiuto" di Kathryn Stockett, è arrivata per la prima volta nelle sale americane il 10 agosto 2011. Protagoniste Emma Stone e Viola Davis, è stata però Octavia Spencer ad aggiudicarsi un Oscar, un Golden Globe e un Bafta per la Migliore attrice non protagonista. È incentrato sulla figura di alcune domestiche afroamericane al servizio presso famiglie bianche a Jackson, Mississippi, negli anni Sessanta, periodo delle rivendicazioni dei diritti dei neri Condividi:

Il 10 agosto di dieci anni fa usciva negli Stati Uniti il film The Help, la storia di una ragazza anticonformista e delle cameriere di colore che aiutano l'aspirante scrittrice a fare una piccola (ma straordinaria) rivoluzione. Le confidenze delle afroamericane e le loro difficili condizioni di integrazione saranno materiale per un libro. A dirigere la pellicola, tratta dall'omonimo libro della scrittrice Kathryn Stockett, è Tate Taylor. Ecco le curiosità sulla pellicola.

La trama leggi anche Oscar 2021, Viola Davis: una vita e un film da protagonista Il film ci porta negli anni ’60 , in un’America che vede ancora gli afroamericani come diversi e inferiori. The Help racconta lo speciale rapporto di amicizia che si è creato tra donne dalla grande forza al servizio di famiglie bianche. L'esistenza di un manoscritto segreto, che racconta la realtà, mette tutte in pericolo e infrange qualsiasi regola. Un’intera comunità bianca viene messa a nudo nel rapporto con le proprie domestiche e nelle proprie contraddizioni. La pellicola racconta la vicenda di due cameriere di colore (interpretate da Octavia Spencer e Viola Davis) che, con le loro testimoninze, aiuteranno la giovane giornalista Skeeter (Emma Stone) a scrivere un libro di denuncia dei comportamenti razzisti e classisti dei bianchi, fino a quel momento perpetrati nel silenzio e con il benestare di tutti.

IL GENERE approfondimento I migliori film di Emma Stone Il film è una continua alternanza tra commedia e dramma: è sorprendente come i due registri riescano a interscabiarsi l'uno con l'altro da un momento all'altro, senza "prevviso". Nonostante siano trattate tematiche forti come il razzismo e la rivendicazione dei diritti dei neri, la pellicola emoziona, commuove e fa anche divertire.

I RICONOSCIMENTI approfondimento Oscar 2021, Viola Davis: una vita e un film da protagonista The Help ha ottenuto anche quattro candidature agli Oscar 2021 come miglior film, miglior attrice protagonista a Viola Davis e doppia candidatura per la miglior attrice non protagonista a Octavia Spencer e Jessica Chastain. È stata Spencer ad aggiudicarsi l'Oscar. Negli Usa il film ha ottenuto anche tre premi ai Critics Choice Movie Awards: Davis si è conquistata il riconoscimento come Miglior attrice protagonista, Spencer come Migliore attrice non protagonista. Il terzo riconoscimento è al Miglior cast. La pellicola si è inoltre aggiudicata 5 candidature ai Golden Globe 2012 e quattro candidature agli Oscar 2012.