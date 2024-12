MasterChef, al via la Masterclass con la prima esterna. Anticipazioni

Negli episodi di giovedì 26 dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, si spalancheranno finalmente le porte della Masterclass per ospitare le prime sfide studiate dal trio di giudici che metteranno alla prova fin da subito gli aspiranti chef. Prima prova in esterna a Marano Lagunare con Chiara Pavan

Il lungo viaggio di MasterChef Italia è pronto a partire: a bordo ci sono i 18 cuochi amatoriali , che hanno conquistato il grembiule bianco nelle selezioni delle scorse settimane, e 2 riserve , pronti in qualsiasi momento all’imbarco anche a spese dei “titolari”. Con questa formazione, negli episodi di giovedì 26 dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW , , si spalancheranno finalmente le porte della Masterclass per ospitare le prime sfide studiate dal trio di giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli , che metteranno alla prova fin da subito gli aspiranti chef.

A contendersi il titolo di nuovo MasterChef italiano, nel cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, ci sono: Alessia , cameriera 21enne di Parma; Anna Yi Lan , 32 anni, consulente di moda, che ha origini cinesi, è nata a Milano ma vive a Venezia; Claudio , 33enne della provincia di Brindisi, titolare di un centro revisioni; Franco , direttore marketing 43enne, veronese e ora a Milano; Gaetano , 19enne palermitano e ora studente universitario a Milano; Gianni , 30 anni della provincia di Palermo, commesso in un negozio di elettronica; Giulio , bagnino 35enne della provincia di Pisa; Ilaria , 26 anni da Roma, animatrice per bambini; Jack , 26 anni dell’hinterland di Milano, content creator e social media manager; Katia , impiegata 43enne dalla provincia di Napoli; Laura , 29 anni, bresciana ed attualmente disoccupata; Linda , barista 49enne di Torino; Martina , capocameriera 25enne nata a Pietrasanta che vive vicino a Vicenza; Mary , 30 anni e manager nelle risorse umane, nata a Milazzo ma residente in provincia di Bergamo; Reza , consulente vendite 56enne di origine iraniana che vive tra Parigi e Roma; Samuele , 19 anni di Desenzano del Garda, alla ricerca di un impiego dopo aver conseguito il diploma all’Istituto Alberghiero; Simone B. , contadino 29enne che vive e lavora vicino a Belluno; Simone G. , 35enne della provincia di Cuneo, imprenditore nel settore dell’edilizia.

La prima tappa del loro viaggio prenderà inizio come sempre con una Mystery Box, che farà riemergere ricordi ed esperienze personali portando i cuochi amatoriali in gara a partire dalle proprie radici e dal proprio “nido”; a seguire, per l’Invention Test, dal nido si sposteranno in un “bosco”, per una passeggiata nel bosco tra profumi intensi e sapori aromatici.

Nella serata di giovedì 26 dicembre – dalle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, con i due episodi sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go – la rotta della Masterclass proseguirà verso Marano Lagunare (Friuli Venezia Giulia), dove la Riserva Naturale alle foci del fiume Stella, un paradiso per uccelli e piante autoctone, farà da sfondo alla prima Prova in Esterna della stagione. Tra canneti e casoni, gli antichi rifugi che assicuravano ristoro ai pescatori, i cuochi amatoriali troveranno dei veri e propri esperti di questo ecosistema: la chef Chiara Pavan, 1 stella Michelin e 1 stella Verde Michelin al ristorante Venissa nella laguna veneta, e 25 pescatori pronti a giudicare le portate dei due menù.

La brigata che non si dimostrerà all’altezza incappando subito in un passo falso dovrà affrontare il primo Pressure Test dedicato a uno dei comfort food per eccellenza della cucina mondiale. Chi tra gli aspiranti chef riuscirà a mettersi in salvo senza perdere l’orientamento?

MasterChef Magazine

Prosegue inoltre tutti i giorni alle ore 19:35, sempre su Sky Uno e in streaming su NOW, il consueto appuntamento con MasterChef Magazine, la rubrica dedicata agli amanti del food che vedrà i cuochi amatoriali in gara quest’anno alternarsi a chef già affermati. Assisteremo al ritorno tra i fornelli di Eleonora Riso, vincitrice in carica del cooking show, e Niccolò Califano, suo compagno di avventure in Masterclass, per mostrare come impiegare al meglio gli avanzi; ma ritroveremo anche Antonio Mazzola, finalista della scorsa edizione, che cucinerà con lo chef due stelle Michelin Ariel Hagen. Poi Salvatore Cozzitorto, concorrente dell’ottava edizione, aprirà le porte del suo ristorante ad Agrigento per raccontare com’è cambiata la sua vita dopo la partecipazione al programma. Infine, Bruno Barbieri indosserà i panni del professore per interrogare Leonardo Colavito, aspirante chef della dodicesima edizione, sulla cucina tradizionale.

La prova in esterna a Marano Lagunare è stata realizzata con il supporto di PromoTurismoFVG e la collaborazione dei Comuni di Marano Lagunare e di Lignano Sabbiadoro, oltre che della Guardia Costiera del Friuli Venezia Giulia.