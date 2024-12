MasterChef Italia, la Masterclass è servita. I numeri da record

I giudici hanno completato la selezione tra i cuochi amatoriali presentatisi ai nastri di partenza. Una selezione serrata, conclusasi con il gruppone che dalla prossima settimana sarà ufficialmente in gara. Numeri da record sui sette giorni per gli episodi di una settimana fa, il debutto di questa stagione è il più visto degli ultimi 8 anni

18 titolari, 2 “in panchina”: ecco la Masterclass di quest’anno di MasterChef Italia (FOTO). I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno completato la selezione tra i cuochi amatoriali presentatisi ai nastri di partenza di questa edizione: prima con i Live Cooking, fase in cui erano supportati dalla Chef Chiara Pavan, la loro “vedetta” durante le prime preparazioni degli aspiranti chef; poi con gli inediti Blind Test, in cui ciascuno dei tre ha radunato i propri “no” nei Live Cooking chiedendo di realizzare un altro piatto da giudicare solo per il gusto e l’aspetto, quindi appunto “al buio”. Una selezione serrata, conclusasi quindi con il gruppone che dalla prossima settimana sarà ufficialmente in gara: inizia così davvero il percorso che porterà alla proclamazione del nuovo MasterChef italiano.

Numeri da record Per lo show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, ieri su Sky Uno/+1 e on demand, media serata di 678mila spettatori tv medi, in linea rispetto ai dati della scorsa stagione, con il 3,3% di share. In particolare, il primo episodio ottiene 763mila spettatori tv medi, con 1.005.000 contatti tv, il 3,2% di share tv e il 66% di permanenza; il secondo ottiene 593mila spettatori tv medi, con 854.000 contatti tv, il 3,5% di share tv e 69% di permanenza. Numeri da record sui sette giorni per gli episodi di una settimana fa: grazie a una media, in Total Audience, di 2.256.000 spettatori medi, in crescita del +10% rispetto agli stessi dati della precedente stagione, il debutto di questa stagione di MasterChef Italia è il più visto degli ultimi 8 anni. Sui social il cooking show ha raggiunto 106mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e 122mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7, rispettivamente +4% e +9% rispetto all’omologa serata della scorsa edizione: sono numeri grazie ai quali MasterChef Italia è stato lo show più discusso del prime-time. Su X le parole collegate a MasterChef Italia più utilizzate durante la serata sono l'hashtag ufficiale del programma, i nomi 3 giudici, quello di Chiara Pavan e quelli di alcuni degli aspiranti chef, tra i quali Gianni, Alessia, Katia, Mary, Anna (fonti: Talkwalker, Trends24.in). Approfondimento MasterChef 14, tra Blind Test e si forma la Masterclass. FOTO

sulla scia del mantra di questa edizione: “Tutto può succedere” Nella serata di ieri, grembiuli bianchi assegnati già al Live Cooking per: Anna (Yi Lan), origini cinesi e nata a Milano, con il piatto Il mio viaggio (ravioli cinesi con salsa caprino, teriyaki al miele e pesto di nocciole ed erbe aromatiche); Franco, direttore marketing di 43 anni, con Kalós kagathós (zuppa di feta, cozze e asparagi con trito di lemongrass, zenzero, aglio ed estratto di coriandolo), piatto che ha ricevuto l’unanimità dei giudici e soprattutto i complimenti di Barbieri; Jack, 26 anni, content creator di Milano, con Pancia di maiale all’orientale contaminata (pancia di maiale alle spezie con jus al cocco e porro bruciato con coriandolo); e Samuele, 19 anni di Desenzano del Garda con origini pugliesi, che - ispirato da uno dei signature dish dello Chef Cannavacciuolo - ha portato la sua Triglia da giù (triglia ripiena di olive, capperi e limoni con pesche, salsa di primitivo di manduria e cracker al pomodoro). Nel Blind Test, invece, gli assaggi al buio dello Chef Antonino Cannavacciuolo hanno decretato due vincitori: Linda, barista torinese di 49 anni, con il suo cuoppo di verdure e pesce, e Laura, 29enne bresciana, con l’uovo pochè con asparagi; gli assaggi “anonimi” dello Chef Bruno Barbieri, invece, hanno promosso il contadino 29enne di Belluno Simone, che ha preparato le costolette alla scottadito con carciofi fritti, e per Claudio, 33enne titolare di un centro di revisioni in provincia di Brindisi, con la sua tartare di pesce con salsa; infine, lo Chef Giorgio Locatelli ha apprezzato “al buio” i piatti della cameriera 21enne di Parma Alessia (filetto al pepe verde), del commesso 30enne di Palermo Gianni (insalata tiepida di calamaretti spillo), e della capocameriera 25enne Martina (busiate con pesto alla trapanese). Nel rispetto assoluto del mantra di questa edizione, “tutto può succedere”, a sorpresa il trio dei giudici ha messo “in panchina” due aspiranti chef: non sono componenti ufficiali della Masterclass ma devono tenersi pronti perché potrebbero diventarlo in qualsiasi momenti: sono Sara, modella di 26 anni della provincia di Napoli, e Giuseppe detto “Pino”, falegname di 62 anni di origini pugliesi. La corsa per il titolo di MasterChef Italia 18 cuochi amatoriali sono pronti ad accendere i fornelli e a mostrare tutto il loro talento; 2 aspiranti chef invece li guarderanno dalla panchina, pronti a entrare in campo in qualsiasi momento. Come si articolerà la gara? Cosa stanno escogitando i giudici? Quali regole scardineranno? Giovedì 26 dicembre, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, ne avremo un primo assaggio nel corso del terzo appuntamento stagionale: la gara è appena cominciata. Approfondimento Chi è Chiara Pavan, chef stellata che affianca i giudici di MasterChef