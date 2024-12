Amante dei libri, grande conoscitrice di erbe e appassionata del processo di fermentazione, Chiara Pavan, 39 anni, viene da Verona. Ex studentessa di Filosofia, si è avvicinata alla cucina e ora è la "cheffa" (come si definisce sui social) del Ristorante Venissa, sull'isoletta di Mazzorbo, a Venezia. "So perché siete qua. Anche io prima di entrare nelle cucine ho avuto dei percorsi diversi. Sono laureata in Filosofia e fino a un certo punto pensavo che avrei fatto l’insegnante, invece eccomi qua. Quindi, sappiate che qualunque età abbiate, studio o lavoro stiate facendo le porte sono sempre aperte e tutto è possibile", ha detto agli aspiranti MasterChef ai Live Cooking. Nota per la dedizione nell’evitare sprechi in cucina, ha ricevuto numerosi riconoscimenti per l'impegno nei confronti dell’ambiente. Fa inoltre parte del progetto europeo Life Climate Smart Chefs, finanziato dal Programma Life dell’Unione Europea, che “intende contribuire allo sviluppo e all’attuazione della Politica Climatica Europea e alla Strategia Farm to Fork coinvolgendo attivamente gli chef europei come promotori di diete a basse emissioni, nutrienti e convenienti, e promuovere un dibattito ampio sul cibo come strumento chiave per la mitigazione dei cambiamenti climatici”.