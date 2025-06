Pinguini Tattici Nucleari, tutto sul concerto a Reggio Emilia

Nel dicembre dello scorso anno i Pinguini Tattici Nucleari hanno pubblicato il nuovo album Hello World, trainato dai singoli Romantico ma muori, Islanda e Bottiglie vuote, quest’ultimo pubblicato anche in una versione con Max Pezzali. In occasione dell’uscita del secondo singolo, il gruppo ha raccontato sul suo profilo Instagram: “Nel 2023 abbiamo fatto il nostro primo tour negli stadi. Qualche mese prima dell’inizio, tra mille paure e indecisioni, abbiamo deciso di partire per un viaggio tutti insieme per alleggerire la mente. Siamo andati in Islanda e ci siamo ritrovati subito. Proprio lì è nata la bozza di questa canzone, per l’appunto Islanda”.