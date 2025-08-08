Memories, trama e cast del film turco stasera in tv

Özgür è un giovane orfano cresciuto nell’agio grazie alla ricchezza del nonno, ma anche viziato e distaccato dalla realtà. Quando compie 18 anni scopre che, per ereditare la fortuna del nonno, deve tornare a vivere per un anno nel villaggio della sua infanzia, Adatepe, diplomarsi nella scuola locale e vivere con una rendita modesta. In caso di rifiuto, l'eredità verrà donata in beneficenza. Suo malgrado, Özgür si reca ad Adatepe, un luogo sospeso nel tempo, tra antichi vicoli di pietra e panorami che parlano di radici e semplicità. Lì incontra la diciottenne Elif , una ragazza bella e riservata, affetta da problemi cardiaci e rimasta orfana, che vive chiusa in un orfanotrofio. Sebbene lui non la riconosca, tra loro si risveglia un legame che sembra riportare alla promessa fatta da bambini, più di dieci anni prima. La relazione che nasce tra Özgür ed Elif è delicata ma intensa, fatta di sguardi, silenzi carichi di senso e gesti piccoli. Da arrogante erede a giovane capace di emozionarsi e di amare, Özgür affronta una trasformazione profonda: impara che la vera ricchezza non si misura in denaro, ma nei legami, nelle seconde opportunità e nel ritorno a un’esistenza autentica .

I protagonisti

Nata a Istanbul nel 1992, attrice e modella, Neslihan Atagül ha iniziato la sua carriera nel 2006 con il film İlk Aşk, che le è valso il premio come Giovane attrice promettente al Golden Boll Festival. Nello stesso anno, ha debuttato anche nella serie TV Yaprak Dökümü, Nel 2011 ha recitato nel film Araf, ottenendo numerosi riconoscimenti internazionali, come il premio come Miglior attrice al Tokyo International Film Festival. La fama globale è però arrivata con Kara Sevda (Endless Love), la prima serie turca a vincere un International Emmy Award.

Anche lui classe 1992, Ekin Koç ha debuttato sul piccolo schermo nel 2013 con la serie fantasy Sana Bir Sır Vereceğim, ed è poi stato protagonista del period drama Benim Adım. Il suo esordio al cinema è avvenuto nel film Senden Bana Kalan (2015), nel ruolo di Özgür, per il quale ha vinto un premio speciale Ayhan Işık. Ha poi interpretato il soldato Mehmed nel film britannico Ali and Nino, presentato al Sundance, e ha vestito i panni del giovane sultano Ahmed I nella serie storica Muhteşem Yüzyıl: Kösem.