Io sono Farah, cosa sapere sulla nuova serie tv turca di Canale 5

Ventottenne iraniana fuggita dal proprio Paese, Farah vive a Istanbul da immigrata clandestina . Nonostante la laurea in Medicina, si trova a dover lavorare come donna delle pulizie per mantenere il figlio Kerimşah, affetto da una grave malattia immunitaria che richiede un ambiente sterile. Il suo capo, Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) è un piccolo boss mafioso. La sua vita cambia quando Farah diventa involontaria testimone di un omicidio: per salvarsi, si propone di ripulire a fondo la scena.

I protagonisti

Demet Özdemir ha iniziato la sua carriera come ballerina professionista, esibendosi con troupe importanti e partecipando a videoclip musicali con artisti come Mustafa Sandal. Debutta in televisione nel 2013 nella serie fantasy Sana Bir Sır Vereceğim. Il suo volto diventa popolare grazie ai ruoli in La ragazza e l'ufficiale e Çilek Kokusu, ma è la commedia romantica No: 309 a consacrarla. Il grande successo arriva con DayDreamer - Le ali del sogno, dove interpreta Sanem Aydın, ruolo che le vale premi come il Golden Butterfly e riconoscimenti internazionali. Negli anni successivi la vediamo in drama come My Home My Destiny, e nelle commedie Netflix Tattiche d'amore e Tattiche d'amore 2, fino ad Atto d'infedeltà su Disney+. Il ruolo di Farah le è valso riconoscimenti come “Attrice dell’anno” in diversi concorsi.

Engin Akyürek esordisce come attore dopo aver vinto nel 2004 il talent Türkiye’nin Yıldızları, che gli apre le porte alla serie Yabancı Damat. Debutta al cinema con Kader, ottenendo premi come “Attore più promettente. La sua carriera prosegue con serie di successo come Sefirin Kızı e Kaçış, su Disney+. Come Demet, anche lui ha ottenuto diversi riconoscimenti per Io sono Farah.